وزارة الخارجية الكورية تتوقع تحركا إيجابيا من الصين بشأن قيود التأشيرات

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها تتوقع اتخاذ إجراءات إيجابية من جانب الحكومة الصينية، وسط احتمالات أن تستأنف بكين إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للمسافرين الكوريين الجنوبيين.وفي إفادة صحفية أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم الوزارة "ليم سو سوك" إن كوريا الجنوبية استأنفت الأسبوع الماضي إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للقادمين من الصين، واستمرت في التواصل الضروري مع الحكومة الصينية. كما قال مسؤول آخر في الوزارة إن سيول تتوقع أن تتخذ بكين إجراءات فعالة بشأن هذه القضية قريبا.ويذكر أنه بعد قرار سيول برفع قيود التأشيرات على القادمين من الصين، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها ستفكر بنشاط في فعل الشيء نفسه بالنسبة للمسافرين القادمين من كوريا الجنوبية.وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد فرضت في أوائل يناير قيودا أكثر صرامة على دخول المسافرين القادمين من الصين وسط عودة ظهور فيروس كورونا هناك. ومن جانبها رفضت بكين هذه الخطوة وتبنت إجراءات مماثلة ضد كوريا الجنوبية في خطوة انتقامية.