وزارة التوحيد تقول إن كيم يو جونغ حضرت أيضا العرض العسكري

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أعربت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية عن اعتقادها بأن "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد حضرت أيضا العرض العسكري الضخم الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي بمناسبة الذكرى السنوية على تأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي.وبحسب مقطع فيديو نشره التلفزيون المركزي الكوري الشمالي، شوهدت امرأة ترتدي معطفا أسود خلف صفوف من الجنود يصطفون في العرض، وشوهدت وهي تراقب عائلة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من بعيد.وصرح مسؤول في وزارة التوحيد في سيول للصحفيين أمس الثلاثاء، بأنه من الصعب تحديد شخصية تلك المرأة التي تم رصدها في زاوية صغيرة من الشاشة، إلا أن الوزارة تعتقد أنها كيم يو جونغ.ويُنظر إلى تلك الأخت الصغرى على أنها الثانية في السلطة بعد كيم جونغ أون، لكن مع ظهورها الخفيف مؤخرا، يتوقع بعض المراقبين أنه قد تكون هناك تغييرات في وضعها.ومع ذلك، يتفق معظم الخبراء على أنه حتى الآن لا توجد إشارات مباشرة تدل على حدوث تغيير في دورها أو سلطاتها.