زلزال تركيا الأخير الأكثر دمارا في تاريخها

لقي أكثر من 35 ألف شخص مصرعهم في جميع أنحاء تركيا بعد الزلزال القوي والهزات الارتدادية التي وقعت يوم الاثنين الماضي، مما جعله أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في تاريخها.وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء عن مصرع 35 ألفا و418 شخصا، وإصابة 105 آلاف و505 أشخاص بسبب ذلك الزلازل القوي. وبذلك يكون قد تجاوز عدد الوفيات المؤكدة بسبب زلزال "إرزينكان" القوي في تركيا أيضا في ديسمبر من عام 1939، الذي أودى بحياة حوالي 33 ألف شخص.وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا قد اقترب من 40 ألفا. وقالت السلطات السورية إن ما يقرب من 3700 شخص قد لقوا حتفهم في سوريا، لكن عدد القتلى أعلى بكثير من الرقم الرسمي، ويرجع ذلك جزئيا إلى صعوبة جمع البيانات وسط الحرب الأهلية المستمرة هناك.ومن جانبها أعلنت حكومة كوريا الجنوبية في وقت سابق من الأسبوع أنه من المقرر أن يغادر فريق كوري ثان للإغاثة من الكوارث إلى تركيا قريبا لإراحة الفريق الأول المقرر أن ينهي عملياته بعد غد الجمعة.