تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 6.4%

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تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة للشهر السابع على التوالي في يناير، لكنه تجاوز توقعات المحللين، وهو ما يشير إلى استمرار الضغط الصعودي. قالت وزارة العمل الأمريكية أمس الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي قد ارتفع بنسبة 6.4% في يناير مقارنة بالعام الماضي، متراجعا للشهر السابع على التوالي بعد أن بلغ ذروته عند 9.1% في يونيو الماضي. سنة.ومع ذلك، انخفض المعدل بمقدار 0.1%، من 6.5% في ديسمبر، وظل أعلى من توقعات المحللين في داو جونز وول ستريت جورنال، البالغة 6.2%. وعلى أساس شهري، ارتفع المعدل بنسبة 0.5% في يناير بعد أن ارتفع اسميا بنسبة 0.1% في ديسمبر. وقالت وسائل إعلام أمريكية إن البيانات الأخيرة أثارت المخاوف من أن الأسعار ستظل عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة من الزمن، مما سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي.وفي سيول، سيراقب البنك المركزي الكوري قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث إن سعر الفائدة القياسي الكوري حاليا أقل بمقدار 1.25 نقطة مئوية مقارنة بسعر الفائدة في الولايات المتحدة، مع اتساع الفجوة التي تثير المخاوف بشأن هروب رؤوس الأموال الأجنبية من البلاد.