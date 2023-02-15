نائب وزير الصناعة الكوري يزور الولايات المتحدة لمناقشة قانون مكافحة التضخم

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سيزور النائب الأول لوزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "جانغ يونغ جين" الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء محادثات حول قضايا التجارة والاقتصاد بين البلدين.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الأربعاء، سيزور جانغ واشنطن بدءا من اليوم وحتى بعد غد الجمعة للاجتماع مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة التجارة.وخلال تلك الاجتماعات، سيناقش نائب الوزير الكوري القضايا التجارية والصناعية المعلقة بين البلدين، بما في ذلك استبعاد السيارات الكهربائية المصنوعة في كوريا الجنوبية من الإعانات الضريبية بموجب قانون تخفيض التضخم الأمريكي، والتعريفة الأمريكية المفروضة في المادة 232 على منتجات الصلب من كوريا الجنوبية.وسوف يبحث جانغ أيضا عن طرق لتوسيع المشاركة بين البلدين في صناعات التكنولوجيا الفائقة، مثل أشباه الموصلات والبطاريات، وتعزيز التعاون في التكنولوجيا المتقدمة وسلاسل التوريد.وخلال الرحلة التي تستغرق ثلاثة أيام، سيلتقي نائب الوزير أيضا بمسؤولين في شركات المحاماة الكبرى والشركات الكورية الجنوبية العاملة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مركز الأبحاث "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية".