نائبة أمريكية تدعو إلى محادثات جادة مع كوريا الجنوبية بشأن المناورات النووية

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دعت نائبة في مجلس النواب الأمريكي الإدارة الأمريكية إلى تعزيز ثقة كوريا الجنوبية في التحالف بين البلدين من خلال عقد محادثات أكثر جدية بشأن التدريبات الأمنية المشتركة التي تشمل مناقشة التدريبات النووية.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها في مقابلة مع وكالة أنباء يونهاب أمس الثلاثاء، النائبة "يونغ كيم"، وهي أول عضوة في الكونغرس من أصل كوري تتولى رئاسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي حول المحيطين الهندي والهادئ.ودون الخوض في المزيد من التفاصيل حول فكرة إجراء تدريبات نووية مشتركة، قالت كيم إن الاستفزازات من قبل كوريا الشمالية والتقدم في قدرات أسلحة بيونغ يانغ يعطي كوريا الجنوبية سببا للقلق بشأن التعرض لهجوم نووي محتمل.وفيما يتعلق بالمخاوف في كوريا الجنوبية بشأن الردع الأمريكي الموسع، شددت كيم على ضرورة أن تظهر الولايات المتحدة عزمها على استخدام جميع الوسائل اللازمة للدفاع عن حلفائها. وقالت إنه بينما تواصل الولايات المتحدة تحديث أسلحتها، يجب عليها أيضا طمأنة حلفائها في منطقة المحيط الهادئ على استعدادها للرد المشترك على الاستفزازات الكورية الشمالية.