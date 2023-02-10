القوات الكورية تشارك في مناورات عسكرية متعددة الجنسيات

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غادرت القوات البحرية والبرمائية الكورية الجنوبية البلاد متوجهة إلى تايلاند للمشاركة في المناورات العسكرية متعددة الجنسيات "كوبرا غولد".وصرحت القوات البحرية بأن القوات الكورية المشاركة في المناورات ستغادر ميناء "جين هيه" اليوم متوجهة إلى تايلاند.وتشمل القوات الكورية كلا من: السفينة "إيل تشول بونغ" التي تزن 4.9 ألف طن، و6 مركبات هجومية برمائية، وعربتين مدرّعتين بعجلتين، ومدفعين من طراز كي -55 ذاتية الدفع، ومركبة مدرعة لقيادة إطلاق الرصاص، وحوالي 170 جنديا من القوات البحرية، و250 من قوات مشاة البحرية.ومن المقرر أن تقام مناورات هذا العام في تايلاند بدءا من يوم 28 فبراير وحتى يوم 10 مارس، ومن المقرر أيضا أن تشارك القوات الكورية في تلك التدريبات العسكرية في أربعة مجالات، وهي: المناورات في الهواء الطلق، وتمرينات مركز القيادة، والأنشطة الإنسانية المدنية، والدفاع السيبراني.وبالإضافة إلى ذلك يخطط الجنود الكوريون المشاركون فيها للقيام بأنشطة إنسانية بما في ذلك إنشاء أبنية مدرسية وأنشطة للدعم الطبي.الجدير بالذكر أن مناورات كوبرا غولد عبارة عن مناورات عسكرية منتظمة تستهدف تدريب القوات متعددة الجنسيات المفوضة من قبل الأمم المتحدة لتأمين الاستقرار في مناطق النزاعات المسلحة، وقد ظلت تقام سنويا تحت قيادة الولايات المتحدة وتايلاند منذ عام 1982، وقد شاركت فيها كوريا الجنوبية كمراقب من عام 2002 حتى عام 2009، ثم ظلت تشارك فيها رسميا منذ عام 2010.ومن المتوقع أن تشارك في مناورات هذا العام 7 دول، هي: الولايات المتحدة وتايلاند وإندونسيا واليابان وماليزيا وسنغافوره إلى جانب كوريا الجنوبية.