الحكومة الكورية تسعى لتعزيز صادرات الصناعات الدفاعية

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صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن الوزير "لي جونغ صوب" ووزير الصناعة والتجارة والطاقة "لي تشانغ يانغ" قد ترأسا أمس أول اجتماع لمجلس تطوير الصناعات الدفاعية، منذ انطلاق حكومة الرئيس "يون صوك يول".وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الدفاع في سيول، أعلنت وزارة الصناعة عن "الخطة الثالثة لمشروع التعاون المدني العسكري في التكنولوجيا بين عامي 2023 و2027" من أجل دعم "استراتيجية صادرات الصناعات الدفاعية" التي كانت قد طرحتها في اجتماع استراتيجية صادرات الصناعات الدفاعية، الذي عُقد برئاسة الرئيس "يون" في شهر نوفمبر من العام الماضي.وتتضمن الخطة استثمار أكثر من 1.5 تريليون وون، أي ما يساوي حوالي مليار و200 مليون دولار، وتنفيذ دراسة جدوى يبلغ حجمها تريليوني وون، أي ما يساوي حوالي مليار و600 مليون دولار، خلال 5 سنوات، من أجل البحث والتطوير في 16 قطاعا مهما بما في ذلك الفضاء والذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني والروبوتات.ومن المتوقع أن يتم إقرار الخطة بعد مراجعتها بواسطة المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا في غضون هذا الشهر.وقالت وزارة الدفاع إنها ستشارك مشاركة فعالة في معرض خاص للصناعات الدفاعية سيقام في بولندا التي تعد من أهم الدول المستوردة للمنتجات الدفاعية الكورية، حيث ستنفذ العديد من البرامج المرتبطة بأنظمة الأسلحة التي تصدرها كوريا حاليا إلى بولندا.