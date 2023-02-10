كوريا الشمالية تنشئ وحدة للصواريخ البالستية العابرة للقارات بالوقود الصلب

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اتضح أن كوريا الشمالية أنشأت وحدة خاصة لتشغيل الصواريخ البالستية العابرة للقارات بالوقود الصلب، والتي كانت قد كشفت عنها في العرض العسكري الخاص الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس الجيش الشعبي الكوري الشمالي يوم 8 من هذا الشهر.ورغم أن بيونغ يانغ لم تجرب إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات بالوقود الصلب، إلا أنها أنشأت وحدة خاصة لتشغيلها، وهو ما يدل على تأكدها من أداء تلك الصواريخ كسلاح من خلال اختبار الإطلاق البارد وغيره من الاختبارات ذات الصلة.وقد تم التأكد من وجود 4 أعلام لوحدات تتعلق بالصواريخ في الصور الخاصة بالعرض العسكري، عندما بثه التلفزيون المركزي الكوري الشمالي يوم 9 من هذا الشهر، منها علم لوحدة مرسوم عليه صاروخ بالستي أسود يقذف باللهب في دائرة حمراء، وهو نفس علم الوحدة الذي كان معلقا على الواجهة الأمامية لعربة إطلاق متنقلة محمَّلة بصاروخ بالستي عابر للقارات بالوقود الصلب ظهرت لأول مرة في العرض العسكري الليلي الأخير.ويقول المراقبون إنه من المرجح أن تكون بيونغ يانغ قد طورت هذا النوع من الصواريخ الجديدة اعتمادا على الصواريخ من طراز "بوك غُك صونغ - 2" البالستية متوسطة المدى.وقال "شين جونغ او" المدير العام لمنتدى الدفاع والأمن الكوري إن بيونغ يانغ قادرة على تطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات بالوقود الصلب اعتمادا على صواريخ "بوك غُك صونغ - 2" ذات أسلوب الإطلاق البارد، موضحا أنها تأكدت من أداء النوع الجديد من الصواريخ البالستية العابرة للقارات بالوقود الصلب من خلال تجربة الإطلاق البارد دون إشعال محركاتها.