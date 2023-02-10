أول مناظرة تلفزيونية في انتخابات رئاسة الحزب الحاكم

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من المقرر أن يشارك 4 مرشحين متنافسين في انتخابات قيادة حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية، ضمن أول مناظرة تلفزيونية في هذه الانتخابات.وسوف تبث المناظر قناة "جوسون" التلفزيونية على الهواء، ويشارك فيها كل من "كيم كي هيون" و"آن تشول سو" و"تشون ها رام" و"هوانغ كيو آن"، بدءا من الساعة الخامسة والثلث من بعد ظهر اليوم.ومن المتوقع أن تتركز المناقشات بين المرشحين المتنافسين على تصريحات المرشح "كيم" المتعلقة بعزل الرئيس يون، وتصريحات المرشح "آن" المتعلقة بالتضامن بينه وبين الرئيس، وغير ذلك من القضايا الحزبية والسياسية.ويخطط الحزب الحاكم لتنظيم 4 مناظرات تلفزيونية من هذا النوع بشكل إجمالي، ثم يعقد اجتماعا عاما في مجمع "إيل سان كينتاكس" للمعارض في مدينة كويانغ بمقاطعة كيونغ كي يوم الـ8 من شهر مارس القادم، حيث يعلن فيه عن الرئيس الجديد للحزب، والأعضاء الجدد في اللجنة العليا بعد أن يختارهم أعضاء الحزب.ومن المقرر أن تجري عملية التصويت بدءا من يوم 4 مارس وعلى مدار 4 أيام، بينما ستجري عملية التصويت بالأجهزة المتنقلة خلال يومي 4 و5 مارس، وبواسطة نظام "إيه آر إس" خلال يومي 6 و7 مارس.وفي حالة عدم حصول مرشح على أكثر من نصف عدد الأصوات، سيجري المرشحان في المركزين الأول والثاني مناظرة بينهما يوم 9 مارس، ثم تجري عملية تصويت إضافية يومي 10 و11، للإعلان عن الفائز النهائي يوم 12 مارس.