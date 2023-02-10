شركات الاتصالات توفر خدمات إضافية للهواتف الذكية مجانا في مارس القادم

Photo : KBS News

قررت شركات الاتصالات الكورية الرئيسية الثلاث توفير خدمات إضافية للهواتف الذكية بالمجان خلال شهر مارس القادم.وفي هذا الإطار، ستقدم شركة "إس كي تليكوم" 30 غيغا بايت بالمجان لعملائها ممن تجاوزت أعمارهم 19 عاما وهي كمية تسمح بمشاهدة فيديوهات عبر الإنترنت بدقة عالية لمدة تصل إلى حوالي 30 ساعة، وقالت إنها تتوقع زيادة كميات استهلاك البيانات بناء على ذلك، وبالتالي ستشكل فريقا تنفيذيا خاصا.كما ستقدم شركة "كي تي" 30 غيغا بايت إضافية إلى عملائها الذين تتجاوز أعمارهم 19 عاما ولا يستخدمون نظام استخدام البيانات غير المحدودة، بحيث تسمح لعملائها باستخدام تلك البيانات المجانية خلال شهر مارس أيضا، وسوف توضح تفاصيل خطتها لعملائها في رسائل نصية حتى يوم 28 فبراير.أما شركة "إل جي يو بلاس" فتنوي تقديم نفس الكمية من البيانات لجميع عملائها. وبالنسبة للعملاء المشتركين في نظام البيانات غير المحدودة فيمكنهم الحصول على نفس الكمية واستخدامها في أجهزة أخرى بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر اللوحية.وأوضحت الشركات الثلاث أنها اتخذت هذه الخطوات من أجل المشاركة في استقرار معيشة الشعب في ظل الصعوبات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار عامة وارتفاع سعر الفائدة الرئيسي.