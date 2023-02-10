الرئيس يون يأمر بالعمل على تعزيز المنافسة في الصناعة المصرفية

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أمر الرئيس "يون صوك يول" الوزارات المعنية بوضع التدابير اللازمة لتعزيز المنافسة في الصناعة المصرفية المحلية، مشيرا إلى أن الهيكل الاحتكاري للصناعة يسبب أضرارا كبيرة.وقال كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون الاقتصادية "تشيه سانغ موك" في مؤتمر صحفي إن "يون" أصدر تلك التعليمات خلال اجتماع اقتصادي طارئ أمس الأربعاء.وقال الرئيس إن الاتصالات والصناعات المالية تتمتعان بخصائص الخدمات العامة، وتعانيان من احتكار قلة من الشركات بسبب سماح الحكومة بحدوث ذلك.وأبرز "يون" الحاجة إلى تقليص الفجوات في معدلات الإيداع والإقراض لتخفيف العبء المتزايد على المستهلكين، بعد الارتفاع المضطرد في معدلات الفائدة.وكانت الصناعة المصرفية الكورية قد تعرضت لانتقادات حادة لأنها حققت أرباحا غير مسبوقة بفضل الفجوة المتزايدة في معدلات الإيداع والإقراض.وطلب الرئيس "يون" من القطاع المصرفي بذل جهود أكبر لحماية الفئات الضعيفة اجتماعيا.