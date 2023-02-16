وزير الخارجية الكوري يتوجه إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ الأمني

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غادر وزير الخارجية الكوري "بارك جين" متوجها إلى ألمانيا اليوم الخميس، لحضور مؤتمر "ميونخ" الأمني السنوي المقرر عقده غدا الجمعة.وسوف يشارك "بارك" في المؤتمر الذي يعتبر أكبر مؤتمر سنوي على مستوى العالم حول سياسات الأمن الدولي، ويحضره رؤساء ومسؤولون رفيعو المستوى من الدول الكبرى، ومن المقرر عقده من الجمعة إلى الأحد.وخلال المؤتمر، سيعرض الوزير بارك الاستراتيجية الكورية الجديدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما سيعقد محادثات ثنائية مع مسؤولين رفيعي المستوى من الدول الكبرى على هامش المؤتمر.وهناك توقعات بأن يجتمع "بارك" مع نظيره الياباني "يوشيماسا هاياشي" يوم السبت، وأن تتناول محادثاتهما سبل حل قضية تعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب. وقد أجرى النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "تشو هيون دونغ" ونظيره الياباني "تاكيو موري" محادثات حول هذه القضية في واشنطن لأكثر من ساعتين ونصف، لكنهما فشلا في تضييق الخلافات في وجهات النظر.