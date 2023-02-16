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الدولية

الولايات المتحدة تؤكد تعاملها بجدية مع تهديدات كوريا الشمالية

Write: 2023-02-16 10:38:38

الولايات المتحدة تؤكد تعاملها بجدية مع تهديدات كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تتعامل مع قضية كوريا الشمالية بنفس الجدية كجميع التحديات الأخرى التي تواجهها.
وأصدر المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي عندما سُئل عما إذا كانت القضية الكورية الشمالية قد تراجعت مؤخرا في ترتيب الأولويات خلف التحديات التي تمثلها الصين وروسيا.
وقال "برايس" إن الولايات المتحدة ليست لديها رفاهية ترتيب الأولويات، مؤكدا أن جميع القضايا المذكورة مهمة وملحة.
وفي إشارة إلى التشابه بين القضايا الثلاث، قال المتحدث إن المخاوف المتعلقة بالصين وروسيا وكوريا الشمالية، وكذلك إيران، تتعلق أساسا بتحدي تلك الدول للنظام القائم على القواعد، كل منها بطريقتها الخاصة.
وأكد "برايس" على أن الولايات المتحدة والدول الأخرى في جميع أنحاء العالم تدافع عن هذا النظام الدولي القائم على القواعد، وهو ما اتضح في الأزمة الأوكرانية وكذلك في نهج الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية.

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