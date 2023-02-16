منغوليا تدعم استضافة كوريا الجنوبية لإكسبو 2030

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أكدت الحكومة المنغولية أنها تدعم استضافة كوريا الجنوبية لمعرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة "بوسان"، في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء، أكدت وزيرة الخارجية المنغولية "باتمونخ باتسي تسغ" دعم بلادها للوزير "بارك جين" في اجتماعهما الذي عُقد في وقت سابق من اليوم.وترافق الوزيرة المنغولية رئيس الوزراء المنغولي "لوفسانامسراي أويون إردين" في زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية والتي تستغرق 5 أيام.وأعرب "بارك" عن امتنانه لهذا الدعم قائلا إن الحدث سيكون فرصة لكوريا الجنوبية لتشارك رؤيتها حول الاستجابة لتغير المناخ والتنمية التعاونية مع المجتمع الدولي. وشدد الوزير الكوري على أهمية منغوليا لاستراتيجية كوريا الجنوبية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، كالاقتصاد والتجارة والمعادن النادرة والطاقة والسياحة والدفاع والرعاية الصحية.ومن ناحية أخرى، قالت وزيرة الخارجية المنغولية إن بلادها ستدعم أيضا مساعي كوريا الجنوبية لتأمين مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي في الفترة من 2024 إلى 2025.