الرئيس الكوري يلتقي برئيس وزراء منغوليا

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس "يون صوك يول" برئيس الوزراء المنغولي "لوفسانامسراي أويون إردين" أمس الأربعاء، حيث ناقشا قضايا شبه الجزيرة الكورية وسبل تطوير العلاقات الثنائية.وقال المتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان" في إفادة مكتوبة إن الرئيس التقى برئيس الوزراء المنغولي في المكتب الرئاسي في "يونغ سان".وخلال الاجتماع، أشاد الرئيس "يون" بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية في مختلف المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1990.كما أعرب الرئيس عن أمله في أن يتم تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والمعادن النادرة والبنية التحتية والاستجابة لتغير المناخ والتبادلات الثقافية.وسلم رئيس الوزراء المنغولي رسالة مكتوبة بخط اليد من الرئيس المنغولي "أوخناجين خورلسوخ"، ينقل فيها دعم بلاده لاستضافة كوريا الجنوبية لمعرض "إكسبو 2030" العالمي في مدينة "بوسان" الجنوبية.وأعرب الرئيس "يون" عن امتنانه لهذه المشاعر، قائلا إن استضافة كوريا للمعرض ستعزز التبادلات الشعبية بين البلدين كما ستؤدي إلى توثيق التعاون في مختلف القطاعات، مثل الاقتصاد والسياحة والثقافة.