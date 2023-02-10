كوريا الشمالية والصين تعيدان تسيير الشاحنات بينهما بعد توقف عامين

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قال تقرير نشرته صحيفة "نيكي آسيا" اليابانية اليوم الخميس إنه تم استئناف تسيير شاحنات نقل البضائع بين مدينة "ناسون" الكورية الشمالية ومدينة "هون تشون" الصينية بعد إغلاق دام أكثر من عامين، وهي أحدث خطوة في الاستئناف التدريجي للتجارة الخارجية الكورية الشمالية وسط النقص الحاد في البضائع.وقال مصدر صيني مطلع على الوضع في كوريا الشمالية إن سلطات البلدين اتفقت على استئناف بعض عمليات الشحن.وتمت إعادة فتح مرافق الجمارك في مدينة "هون تشون" في شمال شرق الصين، مما سمح للشاحنات الصينية المحملة بالحبوب والسلع الأخرى بالتوجه إلى منطقة "ناجين سون بونغ" الاقتصادية في كوريا الشمالية عبر الحدود.وكانت كوريا الشمالية قد حظرت السفر للخارج في شهر يناير من عام 2020 بعد انتشار فيروس كورونا، وتوقفت حركة الشحن بالشاحنات والسفن والسكك الحديدية منذ شهر أكتوبر من نفس العام، مما أدى إلى تعليق حركة المرور البرية إلى الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية، لفترة طويلة.وقامت بيونغ يانغ في وقت لاحق بإعادة فتح طرق الشحن البحري، واستئناف تسيير قطارات الشحن على الخط بين مدينة "شين أوي جو" الكورية الشمالية ومدينة "دان تونغ" الصينية في شهر سبتبمر من العام الماضي، ولكن لم يحدث تقدم يذكر حتى الآن بشأن نقل البضائع بالشاحنات.