إصابات كورونا في كوريا تستقر عند مستوى 10 آلاف

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وسط استمرار التراجع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا، استقر عدد الإصابات الجديدة عند مستوى 10 آلاف.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 12 ألفا و519 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 30 مليونا و397 ألفا و220 شخصا.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 24 إصابة لدى الوافدين من الخارج.وانخفض عدد الإصابات الجديدة بمقدار ألفين و143 إصابة مقارنة بالأسبوع الماضي، وبمقدار 4 آلاف و335 إصابة مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين.وبلغ المتوسط اليومي للإصابات الجديدة خلال فترة أسبوع مضى 12 ألفا و197 إصابة.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 11 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 217 شخصا.وزاد عدد الوفيات بمقدار 22 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 33 ألفا و804 حالات وفاة حتى الآن.