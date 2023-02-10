المكتب الرئاسي ينفي صحة الأخبار حول زيارة الرئيس يون للولايات المتحدة في أبريل

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قال المكتب الرئاسي الكورية إن ما جاء في التقارير التي تحدثت عن زيارة رسمية سيقوم بها الرئيس "يون صوك يول" لواشنطن في أبريل، ليس هو الموقف الرسمي للحكومة الأمريكية.جاء ذلك في إشعار صحفي أصدره المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري صباح اليوم الخميس، بعد ساعة واحدة تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" نقل مصادر مطلعة قولها إن هناك استعدادات تجري حاليا لزيارة رسمية سيقوم بها الرئيس الكوري "يون صوك يول" للولايات المتحدة على الأرجح في أبريل، لكن التوقيت لم يحسم حتى الآن.وقال مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي الكوري إن المشاورات المتعلقة بهذا الشأن جارية بين البلدين، موضحا أنه لم يتم حتى الآن تحديد تفاصيل الزيارة.وقد تبين أن الحكومة الكورية تتشاور مع الجانب الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية لتحقيق الزيارة الرسمية للرئيس الكوري "يون" للولايات المتحدة في غضون هذا العام الذي يشهد الذكرى السبعين على إقامة التحالف بين البلدين.وإذا تحققت هذه الزيارة، فسوف تكون الأولى التي يقوم بها رئيس كوري للولايات المتحدة منذ 12 عاما، أي منذ زيارة الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" في عام 2011.وكان الرئيس "يون" قد زار الولايات المتحدة في شهر سبتمبر من العام الماضي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.