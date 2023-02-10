الحكومة الكورية تطلق لجنة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشرق الأوسط

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أطلقت الحكومة الكورية لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي بين كوريا والشرق الأوسط، ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق إنجازات اقتصادية ودبلوماسية مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ودعم تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين كوريا وبينهما.وعقدت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الخميس أول اجتماع لهذه اللجنة بمشاركة عدد من المسؤولين من الوزارات والهيئات والشركات ذات الصلة، منها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة الدفاع ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل.وخلال الاجتماع، قال وزير الصناعة "لي تشانغ يانغ" إن كوريا استطاعت توقيع 58 اتفاقية ومذكرة تفاهم تبلغ قيمتها حوالي 35 مليار دولار، منها 29 مليار دولار مع السعودية، و6.1 مليار دولار مع الإمارات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة داخل وخارج البلاد.وأضاف أن هناك 30 مليار دولار من الاستثمارات قد وعدت بها الإمارات العربية المتحدة، وسوف تلعب دورا كبيرا في تنشيط الاقتصاد الكوري.وتخطط وزارة الصناعة لدعم تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع كل من السعودية والإمارات عن طريق اللجنة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشرق الأوسط.ومن جهة ثانية، سيتم إرسال 4 وفود اقتصادية تتكون من الشركات والمؤسسات والوزارات ذات الصلة إلى الشرق الأوسط خلال هذا العام، بحيث يعمل الوفد الأول الذي سيتم إرساله في شهر مارس على تعزيز التعاون في مجال معدات محطات الطاقة النووية.كما ستنظم رابطة التجارة الكورية ندوة قانونية خاصة بالسوق الإماراتية في شهر مارس لتقديم معلومات عن القوانين الإماراتية الخاصة بإنشاء الشركات، وضرائب الشركات، وتوقيع العقود.