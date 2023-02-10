وزير الدفاع الكوري يقوم بجولة تشمل الإمارات وبولندا

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية اليوم الخميس أن الوزير "لي جونغ سوب" سيقوم بجولة تشمل كلا من الإمارات العربية المتحدة وبولندا خلال الفترة من الثامن عشر وحتى الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري.وفي أثناء إقامة الوزير "لي" في الإمارات من يوم التاسع عشر وحتى الحادي والعشرين من فبراير، سيعقد محادثات مع نظيره الإماراتي "محمد بن أحمد البواردي"، ويبحث معه القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات الدفاعية التي تم التوصل إليها في محادثات القمة الكورية الإماراتية الأخيرة.كما سيزور الوزير "لي" وحدة "أخ" العسكرية الكورية لتشجيع الجنود الكوريين هناك، كما سيحضر حفل افتتاح معرض الدفاع الدولي.وخلال زيارته لبولندا بدءا من يوم الثاني والعشرين من فبراير ولمدة 3 أيام، سيعقد محادثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي "ماريوس بلاشتشاك".وقبل انعقاد هذه المحادثات، ستوقع الشركات الدفاعية الكورية والبولندية اتفاقية خاصة بإنشاء كونسورتيوم مشترك ليتم من خلاله إنتاج الدبابات من طراز "كي 2"، والمدفعية ذاتية الدفع من طراز "كي 9" في بولندا.