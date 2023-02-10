سيول تعيد استخدام مصطلح العدو لوصف كوريا الشمالية لأول مرة منذ 6 سنوات

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أعادت كوريا الجنوبية وصف كوريا الشمالية رسميا بـ"العدو" في التقرير السنوي الرسمي الذي تصدره وزارة الدفاع.وقد كشفت الوزارة اليوم الخميس عن تقريرها السنوي حول الإنجازات التي حققتها خلال العامين الماضيين، والسياسات التي سوف تنتهجها في المستقبل، حيث وصف التقرير حكومة وجيش كوريا الشمالية بـ"العدو".وأرجعت وزراة الدفاع السبب في إعادة استخدام مصطلح العدو لوصف كوريا الشمالية إلى قيام بيونغ يانغ بتأكيد مساعيها لفرض الشيوعية في شبه الجزيرة الكورية، وذلك في التعديل الذي أجرته على مقدمة قواعد حزب العمال الحاكم في عام 2021، ووصفها كوريا الجنوبية بـ"العدو الواضح" في اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال في شهر ديسمبر من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مصطلح العدو لوصف كوريا الشمالية منذ 6 سنوات.وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن إعادة استخدام مصطلح العدو جاءت انعكاسا للوضع الأمني الحالي في شبه الجزيرة الكورية.وكان التقرير السنوي الصادر في عام 2020 قد قال إن كوريا الشمالية تمتلك 50 كيلوغراما من مادة البلوتونيوم، بينما كشف التقرير الأخير عن 7 أنواع جديدة من الصواريخ التي تقوم كوريا الشمالية بتطويرها، منها الصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز "هوا صونغ 17".ووصف التقرير اليابان بأنها "دولة جارة صديقة"، بعد أن كان قد تم وصفها بـ"دولة جارة" فقط في التقرير السنوي لعام 2020.