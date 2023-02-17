كوريا الشمالية تحتفل بمولد زعيمها الراحل كيم جونغ إيل

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من المقرر أن تقيم كوريا الشمالية فعالية ليلية في الهواء الطلق في بيونغ يانغ للاحتفال بالذكرى السنوية على ميلاد زعيمها الراحل "كيم جونغ إيل".وقال التلفزيون الكوري الشمالي المركزي، الذي تديره الدولة، إن الطلاب والشباب الكوريين الشماليين سيشاركون في الحدث المقرر إقامته في الساعة 7 مساء في ساحة "كيم إيل سونغ".وقد توفي "كيم جونغ إيل"، والد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، في عام 2011. وتم تحديد يوم ميلاده الموافق 16 فبراير كعطلة وطنية رسمية، وتحتفل كوريا الشمالية بالذكرى السنوية على مولده كل عام.ونشرت صحيفة "رودونغ شينمون"، الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم، مقالا يشيد بإنجازات الزعيم الراحل التي قاد البلاد من خلالها لتصبح "قوة عسكرية عالمية" و"دولة نووية".واحتفالا بالذكرى السنوية على مولده، أصدرت شركة الطوابع البريدية الكورية الشمالية طابعا جديدا يصور الزعيم الراحل وهو يوجه تعليمات للمزارعين تحت المطر.