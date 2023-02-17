مجلس الأمن يعقد اجتماعا مغلقا لمناقشة قضايا كوريا الشمالية

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قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا نقلا عن مسؤول بالأمم المتحدة لم يكشف عن هويته، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا مغلقا لمناقشة القضية النووية لكوريا الشمالية وحظر انتشار الأسلحة النووية.وأوضح المسؤول أن الاجتماع سيعقد بناء على طلب من 6 دول، من بينها الولايات المتحدة، ويمكن اعتباره اجتماع متابعة للاجتماع الذي عقده المجلس في الشهر الماضي.وتوقع التقرير أن يناقش الاجتماع الأعمال الاستفزازية من قبل كوريا الشمالية، بالنظر إلى أن مجلس الأمن كان يستخدم ذلك العنوان "حظر انتشار الأسلحة النووية وكوريا الشمالية" عندما ناقش إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية.وفي سيول قال مسؤول في وزارة الخارجية للصحفيين أمس الخميس إن الاجتماع يهدف إلى الحفاظ على زخم التشاور في مجلس الأمن بشأن التهديدات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية.وقد عُقدت جلسة مغلقة في مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية في يوم 30 يناير بطلب من الولايات المتحدة. وفي تلك الجلسة، قال تقرير مجلس الأمن إن الولايات المتحدة طلبت من الجلسة مراجعة أي تقدم تم إحرازه في العام الماضي فيما يتعلق بالنظام الكوري الشمالي، ومناقشة الخطوات الممكنة التي يمكن أن يتخذها المجلس.