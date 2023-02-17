الرئيس يون يوزع جوائز الاستحقاق في حفل بالمكتب الرئاسي

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منح الرئيس "يون صوك يول" جوائز الاستحقاق الحكومية لـ 19 فردا، تقديرا لمساهمتهم وأعمالهم التطوعية لمساعدة الفئات الضعيفة والمهمشة، وذلك خلال حفل أقيم في المكتب الرئاسي أمس الخميس.وقد اختارت لجنة الجوائز الحكومية الفائزين من بين 620 توصية قدمها الجمهور.وحصل 4 منهم على وسام الاستحقاق المدني، فيما حصل 6 آخرون على شهادات الإشادة الرئاسية.وكان من بين الفائزين بالجوائز قس كاثوليكي إسباني يُعرف باسمه الكوري "يو أوي بيه"، والذي حصل على وسام الاستحقاق المدني تقديرا لتفانيه في مساعدة مرضى الجذام في بلدة "سان تشونغ" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" لمدة 42 عاما.كما حصل "سون جيه هان"، مدير إحدى مؤسسات المنح الدراسية، على نفس الوسام تقديرا لمساهمته بأكثر من 70 مليار وون من أمواله الخاصة لإنشاء مؤسسة للمنح الدراسية.