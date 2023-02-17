اتفاق بين سيول وواشنطن على مواجهة الهجمات الإلكترونية الكورية الشمالية

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عقد نائبا المبعوثيْن النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات أمس الخميس، حيث اتفقا على مواصلة التعاون لمواجهة الهجمات الإلكترونية غير القانونية التي تقوم بها كوريا الشمالية.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية أمس الخميس، التقى نائب المبعوث النووي الكوري "لي جون إيل" مع نظيرته الأمريكية "جونغ باك" في واشنطن في اليوم السابق، حيث بحث الجانبان نتائج المحادثات الثنائية الأخيرة بين نائبي وزيريْ خارجية البلدين، وكذلك الاجتماع الثلاثي مع نظيرهما الياباني.واتفق الجانبان على مواصلة السعي لوضع إجراءات ملموسة للتعامل مع الأنشطة غير المشروعة من قبل كوريا الشمالية، لمنعها من تحصيل الأموال اللازمة لتمويل برامجها النووية والصاروخية.وقالت وزارة الخارجية إن واشنطن أعربت عن تقديرها لجهود سيول لزيادة الوعي بالأنشطة الإلكترونية غير القانونية الكورية الشمالية في المجتمع الدولي.كما تبادل الجانبان المعلومات حول الوضع في كوريا الشمالية، واتفقا على تعزيز التنسيق الوثيق لضمان تعامل المجتمع الدولي مع الأعمال الاستفزازية من جانب كوريا الشمالية.