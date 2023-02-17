هزة أرضية جديدة في جنوب تركيا وارتفاع عدد القتلى إلى 42 ألفا

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وقعت هزة أرضية تابعة أمس الخميس بلغت شدتها أكثر من 5 درجات في المنطقة الحدودية التي ضربها الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال التابع الذي بلغت شدته 5.2 درجة في محافظة "هطاي" في جنوب تركيا في حوالي الساعة 9:47 مساء. ويُقدر عمق الزلزال بحوالي 10 كيلومترات.ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية للأنباء عن هيئة الطوارئ والكوارث التركية أن الهزة التابعة بلغت شدتها 5.1 درجة.وتسبب الزلزال الجديد في تدمير بعض المباني التي تضررت بالفعل من جراء الزلزال الهائل الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي وقع قبل 10 أيام، والذي أودى بحياة ما يزيد عن 42 ألف شخص.وقد أرسلت كوريا الجنوبية أمس الخميس فريق إنقاذ آخر يضم 21 عضوا إلى تركيا ليساعد الفريق الأول في أعمال الإغاثة، بالإضافة إلى مساعدات بقيمة تصل إلى حوالي مليون دولار، تشمل كميات من الخيام والأدوية والبطانيات.