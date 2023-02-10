البرلمان الكوري يتبني قرارا يدعو للاستمرار في تنمية العلاقات مع الولايات المتحدة

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تبنت اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد قرارا خاصا يدعو إلى الاستمرار في تنمية العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بمناسبة الذكرى السبعين على إقامة التحالف بينهما، الذي بدأ بتوقيع اتفاقية للدفاع الثنائي في عام 1953.ويقضي القرار بتعزيز علاقات التحالف والتعاون في مجالات الأمن الاقتصادي والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجالات الخارجية والأمنية.وأكد القرار أن التحالف بين سيول وواشنطن قد أسهم في بناء قاعدة للديمقراطية والتنمية الاقتصادية لكوريا الجنوبية، وأنه يلعب دورا محوريا في تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية والعالم أجمع، مشددا على ضرورة تطوير وتعزيز علاقات التحالف من أجل الازدهار المشترك بين البلدين.كما شدد أيضا على أهمية تقوية التعاون الثنائي في مجالات أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النووية، والفضاء، إلى جانب الاستقرار في سلاسل التوريد الدولية.وأعرب القرار عن القلق من تهديدات كوريا الشمالية النووية، داعيا الحكومتين الكورية والأمريكية إلى بذل جهود مشتركة لزيادة قوة ردع الموسع، وتحقيق السلام المستدام في شبه الحزيرة الكورية من خلال الحوار مع كوريا الشمالية.