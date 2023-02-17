كوريا الجنوبية وهولندا تعقدان أول حوار استراتيجي بينهما

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عقد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وهولندا أول حوار استراتيجي بين البلدين أمس الخميس لمناقشة التعاون في مجال أشباه الموصلات ومحطات الطاقة النووية.وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الجمعة إن الوزير "بارك جين" التقى بنظيره الهولندي "ووبكي هوكسترا" في مدينة "لاهاي" الهولندية في اليوم السابق، حيث عقدا أول حوار استراتيجي لوزيري خارجية البلدين على النحو المتفق عليه في القمة التي عقدت العام الماضي بين البلدين.واتفق الوزيران على أهمية تعزيز الأمن الاقتصادي من خلال الإدارة المستقرة لسلاسل التوريد العالمية، وسط أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا.كما اتفق الجانبان على مناقشة التعاون الثنائي في مجال أشباه الموصلات ومحطات الطاقة النووية، والتزما بتوجيه الجهود لضمان توسيع الاستثمار والتجارة الثنائية على أساس هيكلهما الصناعيين المتكاملين.وقال مسؤول في وزارة الخارجية لوكالة "يونهاب" للأنباء إن الوزيرين أجريا مناقشات عميقة حول التعاون في سلاسل توريد أشباه الموصلات، للاستفادة من إنتاج هولندا لمعدات تصنيع أشباه الموصلات، والتي تستخدمها كوريا الجنوبية لصنع الرقائق الإلكترونية.