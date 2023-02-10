وزير الخارجية الكوري يلتقي برئيس الوزراء الهولندي

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قام وزير الخارجية "بارك جين" بزيارة مجاملة إلى رئيس الوزراء الهولندي "مارك روته" أمس الخميس، حيث ناقش معه سبل تعزيز التعاون الثنائي.وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي بعد الاجتماع إن "بارك" و"روته" اجتمعا في "لاهاي" لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك بعد الاتفاق على ترقية العلاقات إلى مشاركة استراتيجية خلال زيارة "روته" إلى كوريا الجنوبية في نوفمبر الماضي.وقالت الوزارة إن "روته" أعرب عن أمله في أن يتم تعزيز التعاون في مجالات الأمن الاقتصادي والدفاع الوطني والأمن الإلكتروني ومصادر الطاقة الحيوية والمتجددة.كما تبادل الجانبان الآراء حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية وأوكرانيا، واتفقا على تعزيز التواصل والتعاون بين بلديهما حتى يتمكن المجتمع الدولي من التعامل بشكل موحد في معالجة القضايا الإقليمية.وأوضح الوزير "بارك" استراتيجية سيول لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ على أساس مبدأ الثقة والمعاملة بالمثل، وقال إن كوريا الجنوبية تأمل في توثيق التعاون مع هولندا.كما طلب الوزير الكوري دعم هولندا لاستضافة كوريا لمعرض "إكسبو 2030" في مدينة "بوسان"، ورد "روته" على ذلك بأنه سينظر في ذلك الأمر.