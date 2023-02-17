النرويج تصادر 6 ملايين دولار من العملات المشفرة التي سرقتها كوريا الشمالية

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صادرت النرويج عملات مشفرة بقيمة 7.6 مليار وون سرقها قراصنة كوريون شماليون في العام الماضي.وقالت وحدة الجرائم الاقتصادية الوطنية النرويجية في بيان صحفي أمس الخميس إنها صادرت 60 مليون كرون نرويجي، أي 7.6 مليار وون كوري، أو حوالي 6 ملايين دولار، من العملات المشفرة التي سرقتها مجموعة "لازاروس" للقرصنة التابعة لكوريا الشمالية.وكانت العملات التي تمت مصادرتها جزءا بسيطا من حوالي 5 مليار كرون نرويجي من الأصول المشفرة التي سرقتها المجموعة في مارس من العام الماضي في هجومها على إحدى الألعاب على الإنترنت.وقالت الوحدة النرويجية إن محققيها رصدوا وتعقبوا تدفقا مشبوها للأموال في أثناء التحقيق في الهجوم على اللعبة، ووصفوا استرداد الأموال بأنه أحد أكبر عمليات مصادرة الأموال التي تمت في تاريخ النرويج على الإطلاق، وأكدوا أنه مبلغ غير مسبوق في حوادث سرقة العملات المشفرة.وقالت الوحدة إنها عملت مع متخصصين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، والذين قدروا إجمالي المبالغ التي سرقتها المجموعة الكورية الشمالية بحوالي 625 مليون دولار.