سيول وواشنطن تجريان تدريبات على إدارة وسائل الردع الموسع

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من المقرر أن تجري وزارتا الدفاع الكورية والأمريكية تدريبات على إدارة وسائل الردع الموسع يوم الثاني والعشرين من فبراير الجاري في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون.ويأتي إجراء هذه التدريبات تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الكورية الأمريكية المشتركة في العام الماضي لتنظيم تدريبات من هذا النوع على أساس سنوي .وسوف يمثل الجانب الكوري في تلك التدريبات مدير مكتب السياسات الدفاعية في وزارة الدفاع "هوه تيه كون"، فيما سيمثل الجانب الأمريكي مساعد نائب وزير الدفاع لشؤون شرق آسيا "ستارت موهانداس"، ومساعد نائب وزير الدفاع لشؤون مواجهة أسلحة الدمار الشامل "ريتشارد جونسون"، حيث يتبادل المشاركون الآراء حول سبل تقوية وسائل الردع الموسع الأمريكية .كما سيزور المشاركون قاعدة أمريكية للغواصات النووية في ولاية جورجيا يوم الثالث والعشرين من فبراير.