زيادة عدد الرحلات الجوية بين كوريا والصين على مراحل

Photo : YONHAP News

صرح رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" اليوم الجمعة بأن الحكومة الكورية ستقرر خلال الأسبوع القادم حول ما إذا كانت ستمدد إجراءات قيود الدخول على القادمين من الصين، بما في ذلك إلزامية الخضوع لاختبارات كورونا قبل وبعد وصولهم إلى كوريا، إلى ما بعد انتهاء صلاحيتها في نهاية هذا الشهر.وأضاف "هان" أن وضع كورونا في كوريا بدأ يستقر بشكل واضح، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لتوسيع آفاق العودة إلى الحياة الطبيعية باضطراد.وأكد أن الحكومة ستزيد من الرحلات الجوية الأسبوعية بين كوريا والصين على مراحل، من 62 رحلة حاليا إلى 80 رحلة حتى نهاية فبراير، وإلى 100 رحلة في مارس، كما ستدرس إمكانية زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين بشكل أكثر.وتوقع رئيس الوزراء أن تبدأ قريبا عملية مراجعة تخفيض درجة التحذير من أزمة كورونا، إلى جانب رفع إجراءات الحجر الصحي المفروضة على مرضي كورونا، وإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات، مشيرا إلى أن المتوسط اليومي لعدد إصابات كورونا الجديدة قد شهد انخفاضا للأسبوع الثامن على التوالي، واستقر عند مستوى يقل عن 20 ألف إصابة.