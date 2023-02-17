سيول وواشنطن تجريان تدريبات عسكرية مشتركة في مارس

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية المشتركة باسم "فريدَم شيلد" في منتصف شهر مارس.وتوقعت وزارة الدفاع الكورية أن تقوم كوريا الشمالية بشن استفزازات وإجراء تجربة نووية أخرى، احتجاجا على هذه التدريبات العسكرية الكورية الجنوبية الأمريكية.وقالت الوزارة في تقرير قدمته للجنة البرلمانية للشؤون الدفاعية اليوم الجمعة إنها ستعقد اجتماعا للقادة العسكريين يوم الثالث من مارس لبحث كيفية مواجهة احتمال شن كوريا الشمالية استفزازات عسكرية.وسوف يستمر انعقاد التدريبات العسكرية المشتركة لمدة 11 يوما، حيث سيتم أيضا إجراء تدريبات ميدانية مشتركة على التنقل بشكل متزامن مع تدريبات "فريدم شيلد"، لتكون في نفس مستوى تدريبات "فول إيغل" التي تم تعليقها خلال فترة الحكومة السابقة لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.