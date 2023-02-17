كوريا تدعو أعضاء مجلس الأمن للامتناع عن استخدام الفيتو المتناقض

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دعت كوريا الجنوبية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الامتناع عن استخدام حق النقض المتناقض.ووجه السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون كوك" هذه الدعوة في اجتماع مغلق عقد أمس الخميس في مقر الأمم المتحدة، حيث قال إنه كان من المفترض أن يتم توقيع عقوبات أشد على كوريا الشمالية بعد إطلاقها صواريخ باليستية عابرة للقارات، بناء على القرار رقم 2397 الذي تبناه مجلس الأمن في عام 2017، لكن ذلك لم يتم بسبب استخدام دولتين دائمتيْ العضوية في مجلس الأمن لحق النقض، فيتو، مشيرا بذلك إلى الصين وروسيا دون أن يذكرهما تحديدا.وأضاف السفير "هوانغ" أنه تمت الموافقة خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2017، على 10 من مشروعات القرارات المتعلقة ببرامج أسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية، لكنّ دولتيْن دائمتي العضوية استخدمتا الفيتو ضد القرار الخاص باستفزازات كوريا الشمالية في العام الماضي، ووصف استخدام حق النقض من قبل هاتين الدولتين بأنه "كان أمرا متناقضا".وعرض السفير الكوري الجنوبي اقتراحا على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالامتناع عن استخدام حق النقض المنتاقض.