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الكوريتان

بيونغ يانغ تحذر واشنطن بشأن تدريباتها العسكرية المشتركة مع سيول

Write: 2023-02-17 14:28:44Update: 2023-02-17 15:27:46

بيونغ يانغ تحذر واشنطن بشأن تدريباتها العسكرية المشتركة مع سيول

Photo : YONHAP News

حذرت كوريا الشمالية من أنها سترد بقوة على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا تم إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بينهما كما هو مخطط له.
وهدد متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم الجمعة بأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سوف تواجهان ردا قويا غير مسبوق إذا مضتا قدما في إجراء التدريبات العسكرية.
وأضاف أن كوريا الشمالية ستبحث اتخاذ خطوات عسكرية إضافية احتجاجا على الضغوط الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، مشيرا بذلك إلى احتمال شن بيونغ يانغ استفزازات عسكرية أخرى في حالة إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين سيول وواشنطن.
وأكد أن تصرفات الولايات المتحدة لتحويل مجلس الأمن الدولي إلى هيئة تنفيذية لسياساتها العدائية ضد كوريا الشمالية قد وصلت إلى مستوى غير مقبول، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة عقدت اجتماعا في هذا الشأن لمجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية.
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