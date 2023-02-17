سيول تقول إن كوريا الشمالية تستمر في إنتاج المواد النووية في المرافق الرئيسية

Photo : KBS News

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن المنشآت النووية لكوريا الشمالية تعمل على نحو طبيعي، بما في ذلك مجمع "يونغ بيون" النووي.وأصدرت الوزارة ذلك التقييم اليوم الجمعة خلال جلسة إحاطة عن عملياتها أمام لجنة الدفاع الوطني البرلمانية.وخلصت الوزارة إلى أن إنتاج المواد النووية مستمر في تلك المنشآت، وأن بيونغ يانغ يمكنها أن تجري تجربتها النووية السابعة في أي وقت، بناء على قرار سياسي من قيادتها .وأضافت أنها تعتقد أن كوريا الشمالية سوف تواصل تعزيز قدراتها الصاروخية، ومن المحتمل أن تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات لتعزيز قدرتها على إطلاق الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب.وكشفت وزارة الدفاع عن خططها لتعزيز التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة والمقرر لها الشهر القادم، بما يفوق التدريبات السابقة في الماضي، للتعامل مع تهديدات كوريا الشمالية.وعلى العكس من المرات السابقة التي كان يتم فيها إجراء المناورات على جزءين، سيتم إجراء المناورات المشتركة هذا العام لمدة 11 يوما على التوالي، مع توسيع نطاق وحجم التدريبات بدرجة كبيرة.وفيما يتعلق بالتصدي للطائرات المسيرة بدون طيار، قالت وزارة الدفاع إنها عدلت جزئيا الأصول الرئيسية للرصد والهجوم، ونقلت رادار المسح الضوئي الإلكتروني إلى موقع مختلف.كما كشفت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي، التي أطلعت اللجنة البرلمانية على عملياتها أيضا، عن خطط لشراء أجهزة تشويش على الطائرات المسيرة وإسقاطها، لتعزيز قدرة الجيش على مواجهة أي توغلات مستقبلية.