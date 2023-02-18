كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا في اتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم السبت إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في اتجاه البحر الشرقي، في ثاني إطلاق من هذا القبيل خلال هذا العام.ويعمل الجيش الكوري الجنوبي على تحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك مدى الصاروخ وسرعته وارتفاعه، والتي يأتي بعد 48 يوما من افتتاح كوريا الشمالية للعام الجديد باختبار إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى.ويبدو أن كوريا الشمالية أقدمت على العمل الاستفزازي الأخير احتجاجا على عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة في نيويورك يوم الخميس لمناقشة شؤون كوريا الشمالية ومنع انتشار الأسلحة النووية.وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان إن اجتماع مجلس الأمن يُظهر المستوى غير المحتمل الذي بلغته خطة واشنطن لتحويل مجلس الأمن إلى هيئة لتنفيذ سياساتها العدائية غير القانونية تجاه بيونغ يانغ.