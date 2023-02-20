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السياسية

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

Write: 2023-02-20 09:42:41

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

Photo : YONHAP News


قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية باتجاه البحر الشرقي في وقت سابق من اليوم.
ويعمل الجيش الكوري الجنوبي على تحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك موقع الإطلاق، بالإضافة إلى مدى وسرعة وارتفاع الصاروخ.
ويأتي أحدث إطلاق صاروخي بعد يومين فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى باتجاه البحر الشرقي. وزعمت بيونغ يانغ يوم أمس الأحد أن ما أطلقته في اليوم السابق هو صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هوا صونغ 15".
ويعد هذا ثالث إطلاق لصاروخ باليستي طويل المدى من قبل كوريا الشمالية هذا العام، وقد جاء بعد 50 يوما من افتتاح النظام الكوري الشمالي للعام الجديد باختبار إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى.

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