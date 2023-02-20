سيول وواشنطن وطوكيو تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات

Photo : YONHAP News

أدان وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بشدة إطلاق كوريا الشمالية ما تزعم أنه صاروخ باليستي عابر للقارات، مطالبين بفرض عقوبات فعالة ضد بيونغ يانغ. جاء ذلك في اجتماع عقده الوزير "بارك جين" مع نظيريه الأمريكي "أنتوني بلينكين" والياباني "يوشيماسا هاياشي"، بعد ظهر يوم السبت في أحد الفنادق في ألمانيا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن. وقال بارك إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا بعيد المدى في انتهاك لقرارات متعددة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما أدى لتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وخارجها. وأضاف بارك أن الأطراف الثلاثة اجتمعوا لإظهار وحدتهم وعزمهم الراسخ في مواجهة التهديدات المتصاعدة من قبل كوريا الشمالية. وحذر بارك كوريا الشمالية من أنها ستواجه عقوبات أشد من قبل المجتمع الدولي، وحثها على الوقف الفوري لجميع الاستفزازات والعودة إلى محادثات نزع السلاح النووي.كما أدان بلينكين إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي، ووصف ذلك بأنه انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن، داعيا إلى التطبيق الفعال للعقوبات. وقال إن الدول التي لديها نفوذ على النظام الكوري الشمالي يجب أن تستخدمها لنقله من المسار الذي ظل عليه خلال العامين الماضيين. ومن جانبه قال هاياشي إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان، ويمكن أن يغطي مداه الولايات المتحدة بأكملها، ووصف الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي بأنه عمل غير مقبول.