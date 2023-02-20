ارتفاع أسعار الخمور في كوريا بنسبة 5.7% في عام 2022

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ارتفعت أسعار الخمور في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقدين خلال العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد، ارتفعت أسعار الخمور في البلاد بنسبة 5.7% على أساس سنوي في عام 2022، وهو أكبر نمو على أساس سنوي منذ عام 1998، عندما ارتفعت بنسبة 11.5%.وأوضح التقرير أن سعر "سوجو"، الخمر المقطر الكوري الشعبي، ارتفع بنسبة 7.8% في العام الماضي، وهو أكبر نمو في السعر منذ أن زاد بنسبة 7.8% أيضا في عام 2013. وارتفعت أسعار البيرة بنسبة 5.5% في عام 2022، وهو أكبر نمو في الأسعار منذ عام 2017 عندما ارتفعت بنسبة 6.2%.وأرجع التقرير ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار المكونات والمواد الخام. كما ارتفعت أسعار منتجات الخمور الأخرى في العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار منتجات الخمور المستوردة بنسبة 4.2%، وأسعار "ماكولي"، وهو نبيذ الأرز الكوري التقليدي، بنسبة 7.2%.