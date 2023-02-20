إل جي يو بلاس تستبدل بطاقات هواتف عملائها مجانا اعتبارا من اليوم الاثنين

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ستقوم شركة "إل جي يو بلاس"، ثالث أكبر شركة لخدمات الاتصالات في كوريا الجنوبية، باستبدال بطاقات الهواتف لجميع عملائها دون أي تكلفة بدءا من اليوم الاثنين، في محاولة لتهدئة المخاوف التي أثارها التسرب الأخير للمعلومات الشخصية للمشتركين.وأعلنت الشركة أمس الأحد أنه سيتم توفير البديل المجاني على مراحل في متاجرها غير المتصلة بالإنترنت اعتبارا من اليوم، بدءا من العملاء المتأثرين بتسريب المعلومات الشخصية. ويمكن للعملاء غير المتأثرين بالتسرب استبدال بطاقاتهم أيضا ولكن اعتبارا من الشهر القادم بعد التقدم بطلب للحصول على الخدمة على الموقع الرسمي للشركة.وحاليا تقبل الشركة التقارير والاستفسارات حول التسريب من خلال مراكز خدمة العملاء ومراكز حماية معلومات العملاء. كما أنشأت الشركة مركزا لمساعدة عملائها الذين عانوا مؤخرا من إخفاقات في خدمة الإنترنت بسبب هجمات قرصنة سيبرانية.وقد قدم المدير التنفيذي للشركة "هوانغ هيون شيك" اعتذارا في الأسبوع الماضي عن خرق البيانات الأخير الذي كشف معلومات شخصية للعملاء بالإضافة إلى انقطاع خدمة الإنترنت، وتعهد بزيادة حجم قسم الأمن السيبراني في الشركة ومضاعفة ميزانيته ثلاث مرات إلى حوالي 100 مليار وون، من أجل منع تكرار مثل تلك الحوادث.