إجراء تصويت برلماني على طلب اعتقال لي جيه ميونغ يوم 27 فبراير

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اتفق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية بشكل مبدئي على إجراء تصويت برلماني بشأن الموافقة على طلب النيابة العامة باعتقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، وذلك يوم السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري.وقال مسؤول في حزب قوة الشعب الحاكم في مقابلة هاتفية أجرتها معه كي بي إس يوم السبت إن زعيمي التكتل البرلماني للحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي قد اتفقا يوم الجمعة على أن يتم تقديم تقرير للبرلمان للحصول على موافقة على اعتقال "لي" يوم الجمعة القادم، وإجراء تصويت برلماني في هذا الشأن يوم الاثنين السابع والعشرين من فبراير.وكان الحزب المعارض الرئيسي قد أصر على تقديم التقرير يوم الثالث والعشرين وإجراء التصويت في اليوم التالي، لكنه أشار إلى احتمال تحديد موعد التصويت ليكون يوم السابع والعشرين.وكانت محكمة سيول الإقليمية المركزية قد أرسلت يوم الجمعة الماضي طلبا بالموافقة على اعتقال "لي" إلى مكتب سيول للمدعي العام الإقليمي المركزي، وسوف يتم تقديمه للبرلمان فور الحصول على الموافقة من الرئيس "يون صوك يول".