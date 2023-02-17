إصابات كورونا الجديدة في كوريا تسجل أقل مستوياتها منذ 238 يوما

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مع الاستمرار في تراجع انتشار وباء كورونا في كوريا الجنوبية، انخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة إلى أقل من 10 آلاف، فيما سجل عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة والوفيات أقل مستوياته منذ حوالي 4 أشهر.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4 آلاف و324 حالة، منها 13 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 30 مليونا و433 ألفا و895 شخصا.وانخفض عدد الإصابات الجديدة بمقدار 844 إصابة مقارنة بالرقم المسجل ليوم الأحد من الأسبوع الماضي، وبمقدار ألف و523 إصابة مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين، ليصل بذلك أقل مستوياته منذ 238 يوما.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة 197 شخصا، مسجلا بذلك أقل من 200 شخص لأول مرة منذ يوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر من العام الماضي.وزاد عدد الوفيات بمقدار 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 33 ألفا و865 حالة وفاة حتى الآن.