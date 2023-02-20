تجاوز عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا 46 ألفا

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تجاوز عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا يوم 6 فبراير الجاري 46 ألف شخص.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية يوم أمس الأحد عن مسؤول تركي في إدارة مكافحة الكوارث قوله إن عدد القتلى في تركيا وحدها من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة بمقياس ريختر قد بلغ 40 ألفا و689 حتى الآن.وقالت الوكالة إن عدد القتلى بسبب الزلزال في سوريا ظل دون تغيير عند خمسة آلاف و814، ليرتفع إجمالي عدد القتلى من البلدين إلى 46 ألفا و503.ومن ناحية أخرى، قالت الأمم المتحدة إن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل تأكيد العدد الدقيق للقتلى في سوريا، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تحديات الحرب الأهلية المستمرة منذ فترة طويلة هناك، وفي الوقت نفسه، فإن إمكانية العثور على المزيد من الضحايا على قيد الحياة تتلاشى بسرعة.ووفقا لتقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أوقفت السلطات في تركيا معظم عمليات البحث والإنقاذ هناك أمس الأحد.