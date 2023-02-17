الحكومة الكورية تكشف عن مشروعات هذا العام ضمن استراتيجية النمو الجديدة

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من المقرر أن تكشف الحكومة الكورية الجنوبية عن أكثر من 30 مشروعا ستقوم بتنفيذها هذا العام ضمن استراتيجية 3.0 للنمو الجديدة الهادفة إلى ضمان محرك نمو للصناعات المستقبلية.جاء هذا القرار في اجتماع طارئ عقد اليوم الاثنين للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، حيث تم الكشف عن خريطة طريق لتلك الاستراتيجية، التي سيتم بموجبها الكشف عن أكثر من 30 مشروعا في 15 مجالا، في غضون هذا العام، منها جعل الرقمنة روتينا يوميا، ودعم الصناعات الاستراتيجية، وتنمية السياحة الممزوجة بالثقافة الكورية.وسوف يتم الكشف عن أكثر من 20 مشروعا منها خلال النصف الأول من هذا العام، بما في ذلك مشروعات لروتينية استخدام الذكاء الصطناعي، وتطوير روبوتات الدردشة والروبوتات الطبية القائمة على الذكاء الاصطناعي، في شهر يونيو القادم.كما ستقدم الحكومة الكورية دعما لتطوير الجيل الجديد من التقنيات في الصناعات الاستراتيجية، مثل شاشات العرض، وبناء مجمع ضخم خاص بصناعة أشباه الموصلات باستثمارات محلية، وإنشاء الجيل الجديد من خط الإنتاج المحلي للبطاريات الثانوية.وتقضي الاستراتيجية ببناء 5 منتجعات للسياحة الترفيهية البحرية حتى عام 2030 عن طريق الدمج بين السياحة والثقافة الكورية، إلى جانب بناء منتجع "ديزني" الكوري باستثمارات تبلغ 410 مليار وون خلال هذا العام.