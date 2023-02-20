كيم يو جونغ تصدر المزيد من التحذيرات لسيول وواشنطن

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حذرت "كيم يو جونغ"، الأخت القوية لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون"، من أن المزيد من الاستفزازات من قبل كوريا الشمالية ستنشأ ما لم تغير الولايات المتحدة الأمريكية من سلوكياتها.وفي بيان أعلنته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين، وهو الثالث من نوعه الذي تصدره هذا العام، قالت "كيم يو جونغ" إن عدد مرات استخدام كوريا الشمالية للمحيط الهادي كمجال لإطلاق نار يعتمد على سلوكيات الجيش الأمريكي.وأضافت "كيم" أن بيونغ يانغ لا تزال مصرة على موقفها بأنها ستجعل من تسميهم بـ"المتعصبين" يدفعون ثمن تفاقم الوضع. ويقول المراقبون إن تصريحاتها تستهدف فيما يبدو التدريبات الجوية المشتركة التي أجرتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في اليوم السابق ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هوا صونغ 15" يوم السبت. وقد شاركت في التدريبات قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي 1 بي" وطائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف 16".وزعمت "كيم" أن النظام الكوري الشمالي يعرف أن تحركات الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية قد نشطت مؤخرا، وقالت إن بيونغ يانغ تحسب بدقة تأثير ذلك على سلامتها، محذرة من أن كوريا الشمالية سوف تستجيب في المقابل لأي مصدر قلق مباشر أو غير مباشر.