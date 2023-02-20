سيول وواشنطن تجريان تدريبات جوية عقب الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي

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أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة شملت قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي 1 بي" أمس الأحد، بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات باتجاه البحر الشرقي. وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن البلدين الحليفين نظما تشكيلا جويا مشتركا فوق شبه الجزيرة الكورية، بطائرات مقاتلة شبح من طراز "إف 35 إيه" وطائرات "إف 15" من سلاح الجو الكوري الجنوبي، مع مقاتلات أمريكية من طراز "إف 16" حيث رافقت تلك الطائرات الطائرة القاذفة الاستراتيجية "بي 1 بي"، عند دخولها منطقة تحديد الدفاع الجوي في كوريا الجنوبية. كما شاركت أكثر من عشر طائرات عسكرية في التدريبات، حيث حلقت فوق بعض المناطق الجنوبية في طريقها من البحر الأصفر إلى البحر الشرقي. وقالت هيئة الأركان المشتركة إن التدريبات أظهرت القدرات الدفاعية المشتركة والموقف القوي للبلدين من خلال النشر الفوري لأصول الردع الأمريكي الموسع في شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أن التدريبات الأخيرة جاءت رادا على استفزاز كوريا الشمالية المتمثل في إطلاق صاروخ بالستي عابرة للقارات في اليوم السابق. وكانت بيونغ يانغ قد أكدت يوم الأحد أنها أطلقت صاروخا من طراز "هوا صونغ 15" الباليستي العابر للقارات في "تدريب إطلاق مفاجئ" يوم السبت. وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الصاروخ طار 989 كيلومترا لمدة أربعة آلاف و15 ثانية وبأقصى ارتفاع بلغ خمسة آلاف و768 كيلومترا قبل أن يصل إلى منطقة محددة مسبقا في المياه المفتوحة في بحر الشرق.