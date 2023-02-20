بدء تطعيم الأطفال والرضع ضد فيروس كورونا في كوريا

Photo : YONHAP News

بدأت اليوم الاثنين عمليات تطعيم الرضع والأطفال دون سن الخامسة ضد فيروس كورونا، بناء على حجوزات مسبقة.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سيتم تطعيم الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربعة أعوام، والذين تم الحجز لتطعيمهم منذ يوم 30 يناير الماضي، اعتبارا من اليوم الاثنين.وسوف يتم إعطاء لقاح شركة فايزر الذي تم تطويره خصيصا للأطفال، لهذه الفئة العمرية، بما في ذلك ثلاث جرعات من اللقاح، بفاصل زمني يبلغ ثمانية أسابيع.ويُنصح بشدة بتطعيم الفئات المعرضة للخطر، بمن في ذلك مرضى السرطان وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو ذوي الإعاقات الشديدة.وقد أصبح التطعيم في نفس اليوم للفئة العمرية متاحا يوم 9 فبراير.