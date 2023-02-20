كوريا الشمالية تطلق صاروخيْن من قاذفة كبيرة الحجم في البحر الشرقي

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قالت كوريا الشمالية اليوم الاثنين إنها أطلقت صاروخين من قاذفة صواريخ متعددة فائقة الضخامة باتجاه البحر الشرقي في الساعة 7 صباحا.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين أن الجبهة الغربية للجيش الشعبي قد أطلقت صاروخا بمدى يبلغ 395 كيلومترا وصاروخا بمدى 337 كيلومترا. ووصفت وكالة الأنباء المركزية قاذفة الصواريخ بأنها أحدث أنظمة الأسلحة الدقيقة للجيش ووسيلة للهجمات النووية الاستراتيجية.ونقلا عن التقييمات التي أجرتها أكاديمية علوم الدفاع الوطني في كوريا الشمالية، ومعهد أبحاث الأسلحة النووية التابع لها خلال حفل تقديمي في شهر ديسمبر الماضي، قالت الوكالة إن قاذفة الصواريخ يمكنها شل مناطق الدفاع الجوي للعدو وتحويلها إلى رماد باستخدام أربعة صواريخ فقط.كما ادعت الوكالة أن الإطلاق الصاروخي أظهر استعداد كوريا الشمالية لمواجهة التدريبات الجوية المشتركة من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، موضحة أنها كانت ردا على التدريبات المشتركة التي أجرتها سيول وواشنطن أمس الأحد، والتي كانت في حد ذاتها ردا على صاروخ باليستي عابر للقارات أطلقته كوريا الشمالية يوم السبت.وفي سيول، أكدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى على البحر الشرقي بنفس المسافات التي أعلنتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.